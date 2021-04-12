Пропавшую девочку-цыганку нашли в магазине в Ивановской области

Иваново, 12 апреля. Пропавшую два дня назад 14-летнюю цыганку обнаружили в продуктовом гипермаркете в Ивановской области. Девочку-подростка заметила женщина, видевшая новость о ее пропаже.

Правоохранители разыскивали 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома и пропала без вести. Полиция просила помощи в поиске у местных жителей. Девочка была цыганской национальности, она имела черные волосы и нечеткую речь.

Девочка-подросток ранее говорила о своем желании уехать в Ярославль, Иваново или Переславль-Залесский. На поиски пропавшей отправились правоохранители, волонтеры и местные жители.

Еще один человек недавно пропал в Иванове. Пьяный 19-летний парень упал в реку с моста и исчез. Правоохранители разыскивают юношу, они допросили его товарища, который не смог объяснить произошедшее.