Жителей Украины ждут жестокие меры по взысканию долгов за ЖКХ

Киев, 12 апреля. СМИ выяснили об огромных размерах задолженности граждан Украины за услуги ЖКХ. Показатели только растут, и Киев готовит ужесточение условий взыскания долгов.

Долг населения увеличился на четверть за последний год. На конец февраля 2021 года жители Украины задолжали поставщикам услуг ЖКХ в совокупности 82,1 миллиарда гривен. Наращивание долгов отмечается на фоне ужесточения условий их взыскания. Недавно Минюст Украины детально разъяснил, какие санкции могут применяться к должникам.

«Среди мер, которые рассматривают, — лишение должников права управлять авто и выезжать за границу», — пишет RT.

Объемы задолженностей пугают украинских чиновников. Таких размеров неплатежей не было никогда, заявил глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при киевском горсовете Олег Попенко.

На этом фоне украинцев могут лишить даже последнего недвижимого имущества. Выселить граждан могут, если долги по ЖКХ будут выше 20 размеров минимальной заработной платы. На сегодняшний день эта сумма равняется 120 тысяч гривен. Кроме того, после окончания коронавирусной пандемии исполнительные производства могут начаться на Украине с новой силой.

Украинские аналитики ранее подвели грустные итоги 2020 года как для граждан страны, так и для экономики. Украинцы жалуются на свое неуклонно ухудшающееся материальное положение, высокую безработицу в стране и отсутствие дальнейших перспектив.