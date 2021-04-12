Ксения Бородина призналась, что скучала без съемок «Дома-2»

Москва, 12 апреля. Телеведущая Ксения Бородина приехала на новую «поляну» шоу «Дом-2», которое через неделю стартует на телеканале «Ю».

Фанатов телестройки шокировала новость о прекращении трансляции проекта в эфире ТНТ. Однако шоу, которому уже более 16 лет, не уйдет с экранов телевизоров, а всего лишь переместится на канал «Ю». Новые выпуски покажут 19 апреля.

Бессменная ведущая проекта Ксения Бородина показала подписчикам прибытие на обновленную съемочную площадку. Кстати, ее коллегами так же останутся Ольга Бузова, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

«Сколько лет, сколько зим. Приехала. А там уже и лобное горит. Родные пенаты. Я скучала», — показала Бородина в Stories, как заезжает на своей машине на съемочную территорию.

Телезрители увидят на экранах не только нынешних участников «Дома-2», но и бывших звезд проекта. Например, Алена Рапунцель уже заселилась в дом вместе со своим сыном Богданом, мамой Татьяной Владимировной и новым ухажером-танцовщиком Ильей Семиным. Недавно она показала кухню на отремонтированной «поляне».