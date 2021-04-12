Антипов назвал умышленно спровоцированной утечку данных по делу МН17

Москва, 12 апреля. Технический эксперт Юрий Антипов прокомментировал утечку данных по делу о Boeing 777, который потерпел крушение в небе над Донбассом в 2014 году.

По словам Антипова, попавшие к журналистам аудиокассеты с записями телефонных переговоров фигуранта дела МН17 оказались у СМИ неслучайно. Эксперт считает, что все это было спровоцировано заранее в преддверии очередного заседания суда по делу о крушении авиалайнера.

«Чтобы хоть как-то подтвердить позицию голландской прокуратуры и был запланирован этот «слив». Это наглядно показывает, что все обвинение строится на аргументах «фифти-фифти», — говорит аналитик.

Прокуратура Нидерландов не имеет никаких стопроцентно неопровержимых доказательств чьей-либо вины по делу, о чем не подумали те, кто готовил «слив» информации. Все домыслы стороны обвинения можно трактовать любыми способами, уверен эксперт.

Ранее Юрий Антипов рассказал об обгоревшем куске обшивки самолета Boeing 777. Как считает эксперт, двойной теплообменник системы кондиционирования, найденный на значительном отдалении от места крушения лайнера, подтверждает, что оказался в копоти в полете самолета, а никак не после удара о землю.