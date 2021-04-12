Турецкие пользователи Сети напомнили Украине о возможностях ВС России

Анкара, 12 апреля. Потенциал ВС России серьезен, Украине не стоит об этом забывать. Такого мнения придерживаются пользователи Сети из Турции.

Украине стоит приготовиться к последствиям, если Киев решится на авантюру в попытке «отобрать» Крым у Российской Федерации. Россия обладает современным ядерным вооружением, а количество российских войск и техники огромно. ВС РФ обладают колоссальным перевесом по числу танков, артиллерии, авиации, ракетам, кораблям и солдатам. Такого мнения придерживаются читатели турецкого новостного портала Haber7.

«Не будь иностранных держав — Украина будет стерта с лица земли за 24 часа», — считает пользователь с псевдонимом метин.

Некоторые обратили внимание, что Россия благодаря своей мощи способна уничтожить даже Соединенные Штаты, поэтому о меньших странах можно даже не говорить. Часть читателей вспомнила, что Украина покупала у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Однако небольшое количество дронов не окажет существенного воздействия в случае вооруженного столкновения между РФ и Украиной, считают турки.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее предостерег Турцию и другие страны от поддержки милитаристских настроений на Украине.