Вашингтон, 12 апреля. Украина может лишиться одного из главнейших своих портов — Мариуполя. Об этом рассказали американские военные эксперты.

Город Мариуполь обладает важнейшим стратегическим значением для Незалежной. Порт расположен на берегу Азовского моря. Город отделяется от границы с Россией всего 25-ю километрами. Мариуполь населяют преимущественно русскоговорящие жители, отмечает журнал The National Interest.

Авторы издания напомнили, что Украина в 2014 году на фоне государственного переворота едва не потеряла город. Тогда обстановка в регионе накалилась до предела. Местные активисты выходили на митинги против новой власти, а через некоторое время начались жесткие столкновения, приводит слова экспертов «ПолитРоссия». Украинские военные отступили из Мариуполя, но позднее Киев вернул себе город.

По мнению американцев, вероятность потери порта Украиной невелика. Однако в связи с эскалацией конфликта в Донбассе такой сценарий нельзя исключать, отмечают эксперты. Наличие Керченского моста уже позволило России ограничить морские перевозки в Мариуполь и из города. Аналитики полагают, что регион — ключ к созданию сухопутного коридора, который соединит Крым с остальной Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Киев воюет с собственным народом. Глава МИД предрек Украине печальные последствия из-за безрассудности действующего режима.