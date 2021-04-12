Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса в День космонавтики

Энгельс, 12 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин высадил кедр на алее в Парке покорителей космоса, которая появилась в память о позывном космонавта Юрия Гагарина «Кедр».

Отмечается, что позывной закрепили за Гагариным во время подготовки к орбитальному полету. Российский лидер вместе с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой взялись за лопаты, быстро выполнив посадку дерева в парке. После того как они завершили дело, Терешкова полила молодой кедр.

Не каждый день увидишь Путина с лопатой. pic.twitter.com/VlZeHcrwve — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 12, 2021

Ранее глава государства обратился к россиянам с поздравлениями в День космонавтики. Путин поздравил граждан страны в режиме видеоконференции.