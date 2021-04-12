Володин рассказал о сбывшейся мечте в День космонавтики

Саратов, 12 апреля. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил об исполнении давней мечты в День космонавтики.

Парламентарий отреагировал таким образом на создание Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина на месте приземления советского космонавта в Саратовской области. Объект возвели за год, подчеркнул Володин.

«С марта 2020-го, пока шла работа, слышал разное: одни говорили, «зачем это все, лучше денежные средства направить на решение более важных проблем», другие говорили, что то время ушло, зачем вспоминать», — заявил депутат Госдумы.

Однако сторонников создания парка оказалось больше. Парламентарий указал, что также поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторической памяти.

На создание парка были потрачены средства в размере 1 млрд рублей. В День космонавтики по новому объекту прогулялся президент РФ Владимир Путин.