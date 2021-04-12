МИД назвал основу политики РФ в области защиты окружающей среды и климата

Москва, 12 апреля. Россия должна опираться на национальные интересы в области защиты окружающей среды и изменения климата.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. По его мнению, тема российской экологии требует больше внимания, так как она начинает «обрастать внешнеполитическими аспектами и иногда даже геополитическими».

«Нам важно иметь «меню опций» для тех, кто принимает политические решения, то есть набор сценариев и возможных рекомендаций для принятия решений в последующий период и на среднесрочную перспективу», — сказал он.

Политика страны должна полностью опираться на национальные интересы России, добавил Дробинин.

«Она не должна копировать какие-то рецепты или решения, которые выработаны за рубежом», — сказал дипломат.

В приоритете должны быть интересы развития экономики и социального развития России, но необходимо учитывать и опыт иностранных государств, заключил эксперт.

Накануне стало известно о старте XII Международного форума «Экология», на котором обсудят вопросы сдерживания климатических изменений и экологическое развитие России и зарубежных стран.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России сообщил, что 13 заповедников страны получат средства на развитие своих проектов, пишет НСН.