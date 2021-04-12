За одну ночь злоумышленники испортили около пятнадцати машин в тульских дворах

Тула, 12 апреля. Массовое повреждение автомобилей во дворах многоквартирных домов на улице Хворостухина в Туле.

Владельцы припаркованных на ночь около подъездов транспортных средств обнаружили их испорченными. Более чем у десятка машин, как отечественных, так и иномарок, неизвестные порезали колеса. Потерпевшими оказались автолюбители из нескольких расположенных рядом домов.

«Все сообщения о повреждении транспортных средств, поступившие в полицию от владельцев машин, зарегистрированы, проводится процессуальная проверка. Сотрудники органов внутренних дел осуществляют комплекс мероприятий по выяснению деталей и обстоятельств случившегося. Ведется работа по установлению лиц, причастных к противоправному деянию», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Теперь полицейским предстоит выяснить количество потерпевших и точный размер причиненного ущерба. По сведениям ФАН, от действий злоумышленников пострадало около пятнадцати владельцев машин.