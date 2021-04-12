Российские женщины тратят на красоту меньше мужчин

Москва, 12 апреля. Женщины в Российской Федерации тратят на красоту чаще, чем мужчины. Однако средний чек у представителей сильного пола оказался в два раза выше.

Об этом стало известно из соответствующего исследования банка «Русский стандарт». Согласно полученным данным, в первом квартале текущего года средний чек в категории «красота» составлял 3350 рублей — снижение показателя составило 2,8% год к году.

«Мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%», — пишет РИА Новости.

Россиянки тратят примерно 2871 рубль, причем средний чек оказался ниже на 2,6%. Аналитики делают выводы, что они расходуют средства на красоту чаще, но в меньших суммах, а мужчины тратятся реже, однако сразу совершают крупные покупки. Чаще всего речь идет о приобретении подарков.

Большинство россиян тратит от четверти до половины бюджета на необходимые услуги и товары, в числе которых продукты и транспорт. 18% жителей России не расходуют и четверти своего дохода на базовое потребление, сообщает ФАН.