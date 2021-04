Китай отказался от строительства ГЭС в Гвинее из-за рисков для экологии

Конакри, 12 апреля. Представитель международной природоохранной организации International Rivers Джош Клемм сообщил, что китайский Эксимбанк не стал выделять финансирование на строительство плотины Фоми в Гвинее.

Клемм предположил, что инвесторы из КНР отказались от реализации проекта из-за его вероятного негативного воздействия на окружающую среду в западной части Африки.

Плотину Фоми предполагается построить на реке Ниандан, в 39 километрах от ее впадения в Нигер — главную водную артерию Мали, Нигера, Бенина и Нигерии.



Мощность ГЭС составит около 100 МВт. Этого хватит для покрытия собственных нужд региона и экспорта электроэнергии в Гамбию, Гвинею-Бисау, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне и Мали.

Последняя республика также рассчитывает на расширение площади орошаемых земель за счет сдерживания сезонных разливов Нигера. Однако, по данным экологов, сочетание плотины и ирригационных проектов может негативно сказаться на водно-болотных территориях внутренней дельты Нигера. Эта обширная территория в центральной части Мали, где река разделяется на множество мелких протоков.

Irrigation is important for ag productivity & nutrition security in rural Africa, but adoption has been low.



Read this WLE-supported @IFPRI discussion paper analysing the characteristics of #irrigation in #Mali, #gender & impacts on nutrition: https://t.co/RFqco3kLmn pic.twitter.com/Gmz4CwCvWw