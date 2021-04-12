Американские ученые трансформировали вибрации паутины в музыку

Бостон, 12 апреля. Ученые из США решили, что сети пауков могут помочь в общении с этими созданиями. Они попробовали перевести паутину в мелодию.

Ученые провели исследование, назначив частоты звука нитям паутины. При вибрациях сети, которые создавал паук при движении и плетении паутины, эксперты делали заметки. Результаты своей работы они обнародуют на собрании Американского химического общества.

Специальный алгоритм классифицировал звуки относительно различных видов жизнедеятельности пауков. Затем все звуки объединили для создания полноценной мелодии. Музыка получилась достаточно жуткая, а продолжительность отрывка составила чуть больше минуты. Исследование провели с помощью объединения лазерного сканирования и методов обработки изображений. Очередной задачей ученых станет генерация сигналов, понятных для пауков, чтобы сделать возможным общение с ними.

Ранее сообщалось, что ученые из Сибири запустили производство ульев со шмелями-опылителями. Основной целью является повышение урожайности огородных и ягодных культур.