Путин поручил создать комитет для организации празднования 100-летия Ингушетии в 2024 году

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать комитет для организации празднования в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.

Соответствующий документ был опубликован в понедельник на портале правовой информации. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

«Правительству РФ в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия и утвердить его состав», — отмечается в документе.

Ранее Путин обратился к гражданам РФ в День космонавтики. В ходе совещания по развитию космической отрасли глава государства поздравил граждан с 60-летием первого полета человека в космос.