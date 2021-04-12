Принц Филипп хотел умереть в родном доме больше, чем дожить до столетия

Лондон, 12 апреля. Принц Филипп скончался на 100-м году жизни в кругу родных в Виндзорском замке, чего сам хотел. Перед смертью он отказался от госпитализации, так как боялся умереть в больнице.

Герцог Эдинбургский за день до своей смерти отказался от госпитализации, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Такое решение было связано с его желанием провести последние минуты и без того долгой и насыщенной жизни дома, среди родных и близких, а не в больничной палате. Как сообщает New York Post, ссылаясь на слова инсайдера приближенного к королевской семье, принц Филипп уже ничего не хотел, кроме спокойной смерти, даже дожить до своего столетия.

«Он провел около четырех недель в больнице, пытаясь добраться домой. Они прооперировали его, чтобы дать немного времени. Хотя бы для того, чтобы он дожил до юбилея. Но на самом деле это его не волновало», — отметил источник.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II перед уходом отдал несколько поручений, одним из которых стал отказ от государственных похорон, на что он имел полное право, сообщает издание «Мир 24». Прощание с герцогом Эдинбургским состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре в частном формате. В июне 2021 года ему могло бы исполниться 100 лет.