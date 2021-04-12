Бюст Героя СССР летчика-космонавта Владимира Комарова открыли в Краснодаре

Краснодар, 12 апреля. Ученики Краснодарского высшего военного авиационного училища приняли участие в торжественном открытии бюста летчика-космонавта №7 дважды Героя СССР Владимира Комарова.

Мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

«Установка бюста выпускника училища и прославленного летчика позволяет почувствовать причастность к великому подвигу, напоминает о том лучшем, что есть в человеке — жизнелюбии, силе духа, и служит дополнительным стимулом для овладения курсантами летной профессией, примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служения своему Отечеству, пропагандой авиационных традиций», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

После торжественного открытия руководящий состав училища, представители городской администрации и члены ветеранских организаций возложили цветы к бюсту Комарова, после чего учащиеся прошли маршем по Аллее Героев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 60-летием первого полета человека в космос.