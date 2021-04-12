Интернет-опрос подтвердил недоверие жителей ЦАР к докладу экспертов ООН

Банги, 12 апреля. Почти 70% жителей ЦАР считают доклад ООН о ситуации в республике тенденциозным и направленным на дискредитацию помощи России африканскому государству.

Центральноафриканское издание Oubangui Medias провело опрос жителей страны на собственной странице в социальных сетях, насчитывающей 23 400 подписчиков. Респондентов попросили выразить мнение о сфабрикованном докладе независимых экспертов ООН, в котором выдвигаются голословные обвинения против российских инструкторов, находящихся в ЦАР.

В опросе приняли участие 101 человек, подавляющее большинство убеждено в предвзятости документа и попытке запятнать имидж россиян, находящихся в республике по приглашению официальных властей страны и с разрешения Совбеза ООН.

Также 20% участников опроса напомнили, что в составе вооруженных группировок на территории ЦАР действовали наемники из других стран, о которых эксперты ООН предпочли умолчать. Журналисты Oubangui Medias уверены, что даже если выборка является не совсем точной, то она как минимум заставляет критически взглянуть на сомнительную информацию, представленную в качестве доклада.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов предположил, что вброс о российских инструкторах в ЦАР вызван их успехами. Специалисты из РФ помогли центральноафриканским вооруженным силам (FACA) реорганизоваться и добились повышения боеспособности национальной армии, полиции и жандармерии.

Именно благодаря полученным у россиян навыкам, силовые структуры республики обеспечили проведение президентских и парламентских выборов в ЦАР, а затем разгромили бандгруппы. Этот факт на заседании Африканского клуба подтвердил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

По словам политика, теперь правительство африканского государства может переключиться на более актуальную задачу — восстановление экономики ЦАР.