Geely выпускает на рынок Pro-версию Vision X3

Пекин, 12 апреля. Компактный кроссовер представила компания Geely в Пекине. Речь идет о переработанной и улучшенной версии Vision X3.

Vision X3 представлял собой модернизированный хетчбэк SC5-RV. Его продажи стартовали еще в 2017 году, тогда он имел минимальные отличия от предшествующих моделей: изменилась решетка радиатора, бампер и вертикальные ходовые огни.

Версия Pro также получила новую радиаторную решетку под «китовый ус» с вертикальными прутьями. Бамперы тоже новые, но главное преображение произошло под капотом: там стоит 1,5-литровый двигатель мощностью 109 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая «механика» или вариатор. Привод у автомобиля будет только передний. Ожидается, что покупатели из Китая увидят новинку от Geely в салонах в самое ближайшее время.

Автоэксперты ранее назвали регионы России с наибольшим числом китайских автомобилей, и лидером оказалась Республике Тыва.