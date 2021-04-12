Рискуют потерять весь архив: YouTube заблокировал проект телеканала «Царьград»

Москва, 12 апреля. Американская корпорация Google, а точнее — администрация видеохостинга YouTube, заблокировала проект «Народное голосование» телеканала «Царьград». Как рассказал в интервью ФАН член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров, YouTube никогда не был демократической площадкой, так как придерживается американской политики.

Проект «Царьграда», транслируемый фанатским движением на платформе YouTube, заблокировали без объяснения причин. По данным телеканала, эфир начался в 19:00, однако менее чем через час трансляция была ликвидирована. Помимо этого, из фанатского эфира изъяли часть программ — «Царьград. Главное», «Сухой остаток», а также забрали у YouTube-канала несколько тысяч подписчиков. В фанатском движении сообщили, что уточнить причины этой блокировки к этому часу им не удалось.

«Американская корпорация Google в очередной раз заткнула рот русским, ликвидировав на платформе YouTube проект, важный миллионам в России», — сообщает Царьград.

В свою очередь общественный деятель Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию с блокировкой проекта «Народное голосование». По его словам, американские платформы уже неоднократно блокировали российский контент.

«Видеохостинг YouTube никогда не был демократической площадкой, поскольку всегда придерживался однобокой американский политики. Сюда можно добавить социальные сети Instagram, Facebook, Twitter и так далее. На этих площадках тоже можно из-за ничего получить «бан». В этом нет ничего удивительного. Люди, которые используют американские площадки для распространения своего контента, должны понимать, что рано или поздно они рискуют потерять весь свой архив. Это уже было со многими российскими СМИ. Мы живем в эпоху информационной войны, а соцсети — то оружие, которым пользуется так называемые наши иностранные партнеры», — сказал собеседник ФАН.

Член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области указал, что Россия должна создать собственные площадки, поскольку с американскими бороться абсолютно бесполезно. Общественник предложил обратить внимание на Китай, который начал развивать собственный продукт.

«С этим явлением бесполезно бороться. Нам необходимо развивать свое. Нужно брать пример с Китая, который сегодня создает и развивает собственные платформы. Я считаю, что у нашей страны есть огромный интеллектуальный и экономический потенциал, чтобы создать отечественные площадки. Поверьте, у в России они будут не хуже, чем американские», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Youtube и Google начали войну с патриотическими СМИ России.