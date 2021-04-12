СМИ ЦАР обнародовали доказательства сотрудничества между миротворцами ООН и боевиками

Банги, 12 апреля. Центральноафриканское издание Ndjoni Sango обнаружило в социальных сетях видео, подтверждающее сотрудничество миротворцев ООН и боевиков, действовавших на территории ЦАР.

В найденном ролике, снятом на неназванном аэродроме, присутствуют мавританские члены многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и боевики из сколоченной экс-президентом республики Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Качество съемки не позволяет понять, о чем говорят находящиеся в кадре люди, но очевидно, что они являются партнерами и спокойно общаются, ожидая прибытия вертолета миротворцев.

Manteur Ndiaye, chef de la Minusca est en République centrafricaine pour affaires d'échanges de diamants et de l’ or avec les armes et munitions de guerres au CPC pic.twitter.com/PhNqUxnA3b — RCANEWS236 (@fredericnzapas1) April 11, 2021

Обнаруженная запись стала очередным доказательством тесных связей между МИНУСКА и действовавшими в ЦАР боевиками. Ранее на сотрудничество бандитов с «голубыми касками» в коллективном письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу указывали жители города Буар.

Также участие миротворцев в разграблении природных богатств Центральноафриканской Республики подтвердили снимки пользователей соцсетей, на которых запечатлена авария броневика миротворцев, произошедшая в начале марта. Из перевернувшегося автомобиля на землю высыпались зеленые мешки, в которых оказался кобальт.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

Совбез ООН планирует увеличить контингент МИНУСКА, хотя в этом нет никакой необходимости. На прошедшем недавно заседании Африканского клуба советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров сообщил, что бандформирования разбиты, и вся территория республики находится под контролем правительства.

Отдельные боевики еще продолжают скрываться в лесах, но, по словам Захарова, правительство ЦАР уже переходит к следующей важной задаче — восстановлению и развитию национальной экономики. Для ее решения наращивание контингента МИНУСКА не имеет смысла.