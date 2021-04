СМИ ЦАР обнародовали доказательства сотрудничества между миротворцами ООН и боевиками

Банги, 12 апреля. Центральноафриканское издание Ndjoni Sango обнаружило в социальных сетях видео, подтверждающее сотрудничество миротворцев ООН и боевиков, действовавших на территории ЦАР.

В найденном ролике, снятом на неназванном аэродроме, присутствуют мавританские члены многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и боевики из сколоченной экс-президентом республики Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Качество съемки не позволяет понять, о чем говорят находящиеся в кадре люди, но очевидно, что они являются партнерами и спокойно общаются, ожидая прибытия вертолета миротворцев.

Manteur Ndiaye, chef de la Minusca est en République centrafricaine pour affaires d'échanges de diamants et de l’ or avec les armes et munitions de guerres au CPC pic.twitter.com/PhNqUxnA3b