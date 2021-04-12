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ЦАР

СМИ ЦАР обнародовали доказательства сотрудничества между миротворцами ООН и боевиками

СМИ ЦАР обнародовали доказательства сотрудничества между миротворцами ООН и боевиками

Банги, 12 апреля. Центральноафриканское издание Ndjoni Sango обнаружило в социальных сетях видео, подтверждающее сотрудничество миротворцев ООН и боевиков, действовавших на территории ЦАР.

В найденном ролике, снятом на неназванном аэродроме, присутствуют мавританские члены многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и боевики из сколоченной экс-президентом республики Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Качество съемки не позволяет понять, о чем говорят находящиеся в кадре люди, но очевидно, что они являются партнерами и спокойно общаются, ожидая прибытия вертолета миротворцев.

Обнаруженная запись стала очередным доказательством тесных связей между МИНУСКА и действовавшими в ЦАР боевиками. Ранее на сотрудничество бандитов с «голубыми касками» в коллективном письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу указывали жители города Буар.

Также участие миротворцев в разграблении природных богатств Центральноафриканской Республики подтвердили снимки пользователей соцсетей, на которых запечатлена авария броневика миротворцев, произошедшая в начале марта. Из перевернувшегося автомобиля на землю высыпались зеленые мешки, в которых оказался кобальт.

Совбез ООН планирует увеличить контингент МИНУСКА, хотя в этом нет никакой необходимости. На прошедшем недавно заседании Африканского клуба советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров сообщил, что бандформирования разбиты, и вся территория республики находится под контролем правительства.

Отдельные боевики еще продолжают скрываться в лесах, но, по словам Захарова, правительство ЦАР уже переходит к следующей важной задаче — восстановлению и развитию национальной экономики. Для ее решения наращивание контингента МИНУСКА не имеет смысла.

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