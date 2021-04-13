Волонтерские проекты Петербурга, к которым можно присоединиться прямо сейчас

Помощь нуждающимся — в ажная часть человеческой природы и один из кирпичиков общественного фундамента. Сегодня во многих городах, в том числе Санкт-Петербурге, достаточно мест, где энергию и желание помогать можно превратить в реальные дела.

В День мецената и благотворителя ФАН рассказывает о волонтерских проектах, к которым можно присоединиться прямо сейчас.

AdVita

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») почти 20 лет помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Волонтеры, ставшие частью команды, устраивают праздники для подопечных в больницах, развозят необходимые вещи, участвуют в акциях по сбору пожертвований. Помогать можно даже дистанционно, а начать нужно с заполнения анкеты на сайте.

Дети Петербурга

Проект уже 9 лет помогает детям мигрантов и беженцев с адаптацией и подготовкой к школе. Большая часть занятий пока проходит онлайн, но организации требуются педагоги, способные заниматься с детьми русским и английским языком, математикой и предшкольной программой. Оставить заявку, чтоб стать волонтером, можно здесь. А если вы не готовы проводить уроки, то можете поддержать команду посильным пожертвованием.

Старость в радость

Благотворительный фонд «Старость в радость» помогает пожилым людям, живущим в домах-интернатах по всей России. Речь не только о качественном уходе и лечении, но и поддержке эмоционального плана. Волонтеры фонда, коих за годы работы было тысячи, ездят с дома престарелых с праздниками и концертами, мастер-классами и дня красоты, собирают и вручают подарки, а также оказывают профессиональную помощь. Узнать весь спектр задач и определиться со своим вкладом можно в специальном разделе на сайте проекта.

РазДельный Сбор

Забота о состоянии окружающей среды — едва ли не главный вклад в наше общее будущее. Команда движения «РазДельный Сбор» уже несколько лет просвещает жителей города в вопросах раздельного сбора отходов, фундаментально важного для улучшения качества жизни. Задач для волонтеров найдется немало: помощь в проведении акций и просветительских мероприятий, пиар-продвижение фонда и многое другое. Присоединиться к благому делу проще простого — н ужно заполнить анкету на сайте и ждать обратной связи.

Помощь животным

Тем, кто заботится о братьях наших меньших, помощь требуется почти всегда. Так, фонд «Помощь бездомным собакам» остро нуждается не в тех, кто выгуляет животное, а волонтерах pro-bono. Это профессионалы из разных отраслей — ф отографы, дизайнеры, электрики, маляры и прочие — готовые помочь специалистам безвозмездно. Кроме этого, позаботиться можно о конкретном животном или же привезти в приют медикаменты или хозяйственные средства, которых всегда не хватает. О том, с чем именно вы способны помочь, можно прочитать на сайте фонда.

Ночлежка

Благотворительная организация уже 30 лет помогает людям, попавшим в беду, вернуться к обычной жизни. Добровольческие начала — с ама основа проекта, и многие из волонтеров стали сотрудниками организации. Дел для желающих быть полезным много: начиная от раздачи еды и одежды, заканчивая профессиональной помощью психологов, юристов или дизайнеров. Посильный вклад может оказать любой, а начать стоит с заполнения анкеты.

Служба искусству

Существующая с 2003 года Служба волонтеров Эрмитажа напрямую отсылает к самой идее меценатства и поддержки искусства и культуры. Вопрос сохранения культурного наследия объединяет людей со всего мира, а интересные проекты дарят не только новые знания, но и уникальные впечатления. Работу дают разную: встреча и помощь гостям музея, работа с каталогами и экспонатами в хранилищах, изучение документов и ведение соцсетей. Стать культурным добровольцем можно через специальный раздел на сайте комплекса.