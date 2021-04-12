СМИ: транспортные самолеты ВВС США доставили на Украину неизвестный груз

Вашингтон, 12 апреля. Самолеты транспортной авиации ВВС США C-130J Hercules совершили две посадки на территории Украины, говорится в сообщениях СМИ.

В течение последних 24 часов не менее двух тяжелых грузовых самолета совершили посадку в Киеве. Один из C-130J Hercules отправился из аэродрома в немецком Штутгарте, второй взлетел из столицы Латвии города Рига. Какие грузы могли находиться на борту, остается неизвестным. В Киеве не делали официальных заявлений по поводу поставок.

В период со 2 по 6 апреля на Украину прибыли не менее трех транспортных самолетов ВВС Соединенных Штатов. В Киеве совершили посадку C-130J Hercules и C-17 Globemaster III, точкой отправления значилась авиабаза Рамштайн в ФРГ. Тяжелый транспортник C-17 вылетел из США, после чего приземлился во Львове. По пути он совершил посадку на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в испанской Севилье, где расположена база морской пехоты США.

Также из польского города Познань в столицу Украины направился и самолет Bae 146-200 ВВС Великобритании. В Познани находится штаб 5-го корпуса Армии США.

В ДНР ранее сообщили о тренировках снайперов ВСУ инструкторами НАТО. В стрельбах задействованы недавно поставленные на Украину американские винтовки М82 Barrett.