Итальянская нефтегазовая компания Eni открыла новое месторождение нефти в Анголе

Луанда, 12 апреля. Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni сообщает об открытии нового месторождения нефти на шельфе Анголы.

Обнаруженные залежи черного золота объемом 200–250 млн баррелей находятся на глубоководном блоке 15/06, неподалеку от уже существующих разработок и плавучего терминала Armada Olombendo FPSO.

Новое месторождение заметно увеличит активы итальянской корпорации. Eni, которая начала разработку местной нефти еще в 80-х годах прошлого века, добывает в Анголе около 120 тысяч баррелей в сутки.

Eni’s Latest Oil Discovery Could Be Big For Angola



