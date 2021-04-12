Итальянская нефтегазовая компания Eni открыла новое месторождение нефти в Анголе

Луанда, 12 апреля. Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni сообщает об открытии нового месторождения нефти на шельфе Анголы.

Обнаруженные залежи черного золота объемом 200–250 млн баррелей находятся на глубоководном блоке 15/06, неподалеку от уже существующих разработок и плавучего терминала Armada Olombendo FPSO.

«Расположение поблизости от подводной сети Восточного хаба позволит быстро связать с ним разведочную скважину. Ожидается, что добыча начнется в течение шести месяцев после открытия», — сообщает Eni.

Новое месторождение заметно увеличит активы итальянской корпорации. Eni, которая начала разработку местной нефти еще в 80-х годах прошлого века, добывает в Анголе около 120 тысяч баррелей в сутки.

Eni’s Latest Oil Discovery Could Be Big For Angola



Italian firm Eni makes new light oil discovery off the coast of Angola after exploration activities recommenced after year of restrictions.#Angola #Italy #OilAndGas #InternationalPolitics #PraesidioLtdhttps://t.co/5zxA4OOHAl pic.twitter.com/tjHYlctqma — Praesidio Ltd (@PraesidioLtd) April 12, 2021

Помимо Eni разработкой природных ресурсов у берегов Анголы занимаются американские Exxon Mobil и Chevron, французский гигант Total и британская British Petroleum. Всего в стране, являющейся вторым после Нигерии экспортером нефти на континенте, извлекают из-под земли около 1,37 миллионов баррелей нефти в сутки, а также более 500 тысяч кубометров природного газа.

При этом 60% добычи приходится на шельф спорной территории Кабинда, являющейся эксклавом Анголы. Прибыль от реализации полученных у берегов Кабинды ресурсов оседает в столице страны — Луанде, тогда как жители обособленного региона вместо доходов получили убитую экологию и похожий на крепость закрытый город нефтяников Малонго, окруженный минными полями и рядами колючей проволоки.

Согласно данным государственного информационного агентства ANGOP, до 2025 года Ангола намерена ввести в оборот дополнительные запасы нефти объемом до 57 миллиардов баррелей. Это потребует привлечения иностранных инвестиций в размере 679 млн долларов США. Еще 188 млн выделит правительство в Луанде.