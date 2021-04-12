Бывшие любовницы вдовца Валентины Легкоступовой обвинили его в садизме

Москва, 12 апреля. Стали известны скандальные подробности отношений вдовца певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова, с бывшими любовницами.

О романах последнего мужа исполнительницы хита «Ягода-малина» рассказала гостья шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Юлия Борисова. Она сообщила, что помогает женщинам, которые оказываются жертвами манипуляций со стороны представителей противоположного пола. По словам Борисовой, к ней обращались и пострадавшие от действий Фирсова, обвинившие его в жестоком обращении.

«Я являюсь близкой подругой одной из его бывших женщин, которая с ним достаточно долго жила. У разных женщин, которые друг друга не знают, одни и те же показания — что на фоне хронического алкоголизма он страдает импотенцией. Из-за этого он применяет садизм — как физический, так и моральный. Он манипулятор великолепный, и для него самый кайф — поставить женщину на колени», — подчеркнула гостья шоу Малахова.

Как утверждает Борисова, Фирсов вступал в отношения с замужними дамами ради собственной выгоды. Кроме того, женщина сообщила, что вдовец угрожал своей бывшей возлюбленной Елене, с которой жил до встречи с Легкоступовой, поскольку та хотела прийти на шоу Малахова.

Сам яхтсмен, увидев Борисову, заявил, что не знает, кто она такая. Женщина же утверждает, что встречалась со вдовцом месяц назад.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за последствий черепно-мозговой травмы. Брак певицы с Фирсовым продлился чуть больше месяца. Бывшая подруга вдовца ранее заявила, что он планировал использовать звездную супругу для обогащения.