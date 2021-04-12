Путин предложил повысить зарплату космонавтов

Москва, 12 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить заработную плату космонавтов страны.

Оклады профессионалов могут повыситься от 50% до 70%. Соответствующую инициативу внес российский лидер в День космонавтики, в ходе совещании по развитию космической отрасли.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос», — заявил глава государства.

Также инициатива касается специалистов, занимающих «заметные» позиции в отряде космонавтов. На 70% предлагается поднять оклады для тех, кто только готовится стать космонавтом и еще не летал. Причем повышение должно отражаться и на надбавках.

Президент России ранее поздравил граждан с 60-летием первого полета человека в космо Глава государства выразил гордость за то, что именно Россия «проложила дорогу во Вселенную».