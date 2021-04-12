Иран приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека и терроризму

Тегеран, 12 апреля. Власти Ирана приостановили сотрудничество с Евросоюзом по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам.

Такое решение власти страны приняли из-за санкций, которые продлил Брюссель. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«МИД Ирана в ответ на действия ЕС приостанавливает всеобъемлющие переговоры с Евросоюзом, включая диалог по правам человека, а также все сотрудничество, которое из этого вытекает, в области терроризма, оборота наркотиков и беженцам», — сообщили в ведомстве.

Ограничительные меры против Ирана Евросоюз продлил на год в связи с нарушением прав человека в стране. В санкционный список попали еще восемь физлиц и три организации.