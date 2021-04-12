Амстердам, 12 апреля. Журналист из Нидерландов Эрик ван де Бек рассказал о тесной связи одного из местных изданий с украинской разведкой. СМИ опубликовало записи разговоров фигуранта дела по MH17.

«Слив» материалов сделала Нидерландская вещательная корпорация (NOS). Она опубликовала записи телефонных разговоров обвиняемого по делу крушения малайзийского лайнера Сергея Дубинского. Из них следует, что фигурант узнал о падении самолета через несколько часов после трагедии. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

«Как и Bellingcat, NOS явно имеет хорошие связи с украинской спецслужбой СБУ. Все прослушанные разговоры касаются одного из четырех главных подозреваемых Сергея Дубинского», — отметил голландский журналист.

Западные СМИ считают записи «доказательством» вины фигуранта дела, сообщил Эрик ван де Бек. Однако материалы не содержат прямого подтверждения якобы причастности Донбасса к крушению судна, добавил он.

Ранее голландская прокуратура прокомментировала ситуацию с обнародованием разговоров Дубинского. По словам представителя ведомства, информации о способе попадания материалов к журналистам у правоохранителей нет.