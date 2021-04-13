«Они не могут простить нам Гагарина»: советский летчик предсказал лидерство России в космосе

В России вышла в свет книга «Юрий Гагарин: Колумб Вселенной». В честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос пилот 1-го класса Валерий Хайрюзов опубликовал десятки воспоминаний современников первооткрывателя космоса и раскрыл малоизвестные детали биографии своего учителя, которого ни разу не видел вживую. Смотрите эксклюзивное видеоинтервью ФАН с писателем.

В 1961 году, когда Юрий Гагарин позвал в космос весь мир, будущий гражданский летчик закончил школу. Иркутский юноша твердо знал, что свяжет свою жизнь только с небом.

«Я поступил с первого раза в летное училище. Когда 300 курсантов выстроились на плацу, начальник Сергей Флоринский сказал: «Вы — гагаринский набор». Это придавало новый, необъяснимый импульс, что мы должны летать так, как никто иной — выше, быстрее и лучше», — вспоминает Валерий Хайрюзов.

30 лет в гражданской авиации и 15 тысяч часов налета по просторам Сибири, Якутии и Заполярья — за годы своей работы летчик пережил то же, что и его великий вдохновитель, утверждает автор на страницах документальной прозы.

«Я с ним не пересекался, но у меня сейчас такое ощущение, что я его знаю, его судьбу, его в путь по жизни. Я поднимался в небо, пилотировал самолеты, на которых летал Юрий Алексеевич, тот же ЯК-18. Это совершенно непередаваемое ощущение», — признался он в интервью корреспонденту ФАН.

Основу книги, по словам Хайрюзова, составляют реальные истории из жизни советского космонавта, взятые из воспоминаний современников, летчиков, журналистов.

«Очень много людей. Может быть, в два автобуса даже не войдет, а может в вагон электрички», — улыбается автор.

Страницы новой документалистики пополнили историю мировой авиации и космонавтики новыми деталями о жизни Юрия Гагарина.

«Андриян Николаев (третий советский космонавт, — прим. ФАН) с Юрием Гагариным поехали к конструктору Сергею Королеву домой, — рассказал автор. — Взяли бутылку коньяка. Они приехали просить, чтобы первой в космос из женщин полетела Валентина Терешкова».

Тогда основоположник практической космонавтики сообщил, что не он определяет, кто полетит первым, приводит его слова Валерий Хайрюзов.

«Эта книга для широкого круга читателей, те, кто любит небо, историю нашего государства, и хотел бы пройти по неизведанным тропинкам, — рассказал он. — В Гагарине нет такой особости, о которой все думают. Это просто деревенский парень. Поэтому они будут понимать, что ты можешь сделать все, что нет ничего, способного захлопнуть перед тобой все двери. Русский человек еще не до конца знает всех своих возможностей. Пример Гагарина подсказывает, что эти возможности бескрайние».

Сегодня у России есть абсолютно все, чтобы совершить второй ошеломляющий рывок в освоении космоса, утверждает Валерий Хайрюзов.

«Западные страны не прощают нам тех достижений. Они не могут нам простить Юрия Гагарина, — заявил он ФАН. — США запускают в космос, конструируют новые корабли, но летают на наших ракетах. Двигатели Р-190 они до сих пор покупают у России и используют наработки СССР. Нас должно это подстегивать».

В ответ Россия должна точно так же перенимать опыт заграничных коллег, чтобы снова «выстрелить», уверен летчик. И это — несмотря на экономические трудности, которые принесла с собой пандемия коронавируса.

Подробности смотрите в видеоинтервью ФАН.

Ране летчик-космонавт СССР Борис Волынов заявил, что не верит в версию космонавта Алексея Леонова о гибели Юрия Гагарина.