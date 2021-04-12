США передали Литве партию противотанковых гранатометов M72 LAW

Вильнюс, 12 апреля. Литва получит груз с противотанковыми гранатометами M72 LAW от США в качестве военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба литовского минобороны.

Количество гранатометов в партии не указывается. Названа стоимость поставки — она составила 10 миллионов долларов. Пусковые установки предназначены для «Добровольческой службы охраны края», которая входит в состав минобороны Литвы. Глава военного ведомства Арвидас Анушаускас поблагодарил Вашингтон за оказанное содействие.

M72 LAW является легким противотанковым гранатометом калибра 66 миллиметров. Он предназначен для нанесения ударов по бронетехнике, личному составу и укрепленным позициям противника. Установка одноразового применения позволяет пробивать катаную гомогенную стальную броню толщиной до 300 мм.

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