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Пса Байдена отправят на курс дрессировки после его нападения на сотрудников Белого дома

Пса Байдена отправят на курс дрессировки после его нападения на сотрудников Белого дома

Вашингтон, 12 апреля. Собаку президента США Джо Байдена отправят на дополнительный курс дрессировки. Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди страны Джилл Байден Майкл ЛаРос.

В марте немецкая овчарка американского президента по кличке Мейджор покусала двух сотрудников Белого дома. Сначала жертвой трехлетней собаки стал охранник, после она напала на работника службы национальных парков США. В этот момент пострадавший работал на лужайке резиденции Джо Байдена. В связи с этими инцидентами было решено отправить собаку на дополнительный курс дрессировки.

«Мейджор, младшая собака Байдена, пройдет дополнительный курс дрессировки, который поможет ему приспособиться к жизни в Белом доме», — сказал ЛаРос.

Он добавил, что курсы пройдут в Вашингтоне и будут длиться в течение нескольких недель.

Накануне журналист Грег Келли обратил внимание на другую овчарку американского президента по кличке Чемп. Он заявил, что собака нуждается в расческе, ванной, а также в любви и заботе.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в подъезде жилого дома на севере Москвы на двухлетнего ребенка напала собака.

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