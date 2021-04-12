Пса Байдена отправят на курс дрессировки после его нападения на сотрудников Белого дома

Вашингтон, 12 апреля. Собаку президента США Джо Байдена отправят на дополнительный курс дрессировки. Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди страны Джилл Байден Майкл ЛаРос.

В марте немецкая овчарка американского президента по кличке Мейджор покусала двух сотрудников Белого дома. Сначала жертвой трехлетней собаки стал охранник, после она напала на работника службы национальных парков США. В этот момент пострадавший работал на лужайке резиденции Джо Байдена. В связи с этими инцидентами было решено отправить собаку на дополнительный курс дрессировки.

«Мейджор, младшая собака Байдена, пройдет дополнительный курс дрессировки, который поможет ему приспособиться к жизни в Белом доме», — сказал ЛаРос.

Он добавил, что курсы пройдут в Вашингтоне и будут длиться в течение нескольких недель.

Накануне журналист Грег Келли обратил внимание на другую овчарку американского президента по кличке Чемп. Он заявил, что собака нуждается в расческе, ванной, а также в любви и заботе.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в подъезде жилого дома на севере Москвы на двухлетнего ребенка напала собака.