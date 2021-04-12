Алена Полынь объяснила, зачем шаманы превращаются в животных

Издревле шаманы стремились перевоплотиться в животных, чтобы получить звериную силу и чутье. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По словам эксперта, современные люди ошибочно воспринимают как некую абстракцию культурное наследие предков, дошедшее до нас из глубины веков.

«Когда мы рассматриваем наскальные рисунки, то видим там сюжеты с охотой. Кроме того, там могут быть запечатлены ритуальные сюжеты с животными, кострами. Люди зарисовывали то, что видели, чем они жили», — сообщила специалист.

Алена Полынь раскрыла, с чем именно был связан столь необычный образ жизни людей тех времен.

«Это один и способов взаимодействия с природой. Когда мы находимся в человеческом теле, то ограничены в сознании. У нас определенный интеллект и возможности. Когда мы входим в состояние животного, у нас появляется звериная сила и чутье. В этом состоянии люди становятся сильнее, мощнее, по-другому передвигаются», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она отметила, что подобные ритуалы отнюдь не остались в далеком прошлом, а практикуются и в наши дни практически в первозданном виде.

«Шаманы до сих пор существуют. Их облачение в момент ритуальных действий включает шапку, закрывающую лицо. Сверху на ней располагается часть тела животного — голова волка, рога оленя. Тут все зависит от того, с какими силами работает старец. Разумеется, надевает он и шкуру. Потом начинает издавать звуки. Берет бубен, стучит в него в определенном темпе, входит в транс и начинает чувствовать себя животным», — подытожила ведьма.

Ранее Алена Полынь предположила, почему Ирина и Сергей Безруковы не смогли зачать ребенка.