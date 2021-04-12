Школьники Салехарда пообщались с прожившим на орбите более 2 лет космонавтом

Салехард, 12 апреля. Российский космонавт Сергей Авдеев встретился с юными жителями Салехарда и ответил на вопросы о космическом пространстве, интересующие школьников.

Уникальную возможность узнать больше про жизнь в космосе и ощущение невесомости предоставили подрастающему поколению ямальцев. На встрече с Героем России Сергеем Авдеевым дети смогли подробнее ознакомиться с такой уникальной профессией и услышать историю космонавта о поставленном случайно мировом рекорде.

«Третий полет изначально планировался как обычный, но стечение обстоятельств потребовало, чтобы я в космосе задержался в два раза дольше. И получилось так, что в третьем полете я работал год и две недели — ну и в сумме набралось 747 суток с часами, минутами и секундами», — цитирует Авдеева «Ямал-Регион».

Летчик-космонавт РФ Сергей Рязанский ранее рассказал о своих ощущениях от первого полета в космос. По его словам, в этот момент щеки опускаются куда-то назад и становится тяжело поднять руку.