Евгений Пригожин заявил об уничтожении американского правосудия

Санкт-Петербург, 12 апреля. ФБР установило ограничения на подачу заявлений от санкционных лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Теперь американское ведомство принимает жалобы, только если они направлены по факсу или почте. Кроме того, установлено ограничение на подачу таких документов согласно двум законам США: о свободе информации и о неприкосновенности частной жизни.

«Дело в том, что по почте сделать это тоже невозможно, потому как ни одно лицо, внесенное в санкционные списки, не сможет пользоваться услугами почты США и почты некоторых иных стран; а факс в настоящее время перешел в разряд анахронизма. Очевидно, данное решение было принято с целью не допустить обращений к ФБР санкционных лиц и лиц, незаконно привлекаемых США к ответственности. Таким образом, была ограничена возможность Евгения Викторовича Пригожина на получение информации от ФБР, которая необходима для защиты его прав», — пишет пресс-служба компании.

В марте 2021 года Пригожин в соответствии с двумя федеральными законами США обратился в ФБР с требованием предоставить все касающиеся его документы, которые есть в распоряжении ведомства.

«Более того, он заявил о готовности компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий в размере 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая может привести к его аресту», — сообщает пресс-служба.

Ситуацию также прокомментировал сам предприниматель. Он подтвердил, что не может отправить в американское ведомство ни одного сообщения.

«Я не могу отправить ни одного письма в ФБР с соответствующими требованиями. Это означает, что американское правосудие не просто рухнуло, оно полностью уничтожено», — говорится в официальном комментарии Евгения Пригожина.

В конце марта стало известно, что Пригожин обратился к директору ФБР Кристоферу Рэю с требованием удалить с сайта ведомства предложение о выплате 250 тыс. долларов за данные о местонахождении предпринимателя.