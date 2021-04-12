В торговых центрах Курска открылись временные пункты вакцинации от COVID-19

Курск, 12 апреля. С 1 апреля начали в регионе начали работать временные пункты вакцинации от COVID-19 в популярных городских локациях, а именно в ТРЦ «МегаГРИНН» (ул. Карла Макса, д. 68) и «Central Park» (ул. Карла Макса, д. 6). Подробнее об этом в беседе ФАН рассказала председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова.

По ее словам, любой житель региона старше 18 лет может пройти вакцинацию с понедельника по воскресенье в порядке живой очереди с 13.00 до 19.00. Она отметила, что сама процедура длится 40 минут, из которых 10 минут уходит на оформление медицинской документации, осмотр врачом-терапевтом и введение вакцины, а оставшиеся 30 минут отводится на поствакционное наблюдение. С собой необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и полис ОМС.

«Решение об открытии временных пунктов вакцинации было принято с целью охватить максимальное количество жителей города Курска для вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а также сделать вакцинацию более доступной для граждан», — объяснила Елена Палферова.

Собеседница ФАН рассказала, что с момента открытия временных пунктов вакцинации на территории торговых центров в них было привито более 800 курян.

«В пунктах обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Вакцинацию проводят специалисты ОБУЗ «Курской городской больницы №1 им. Н. С. Короткова» и «Курской городской клинической больницы №4», — заключила председатель комитета здравоохранения Курской области.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области «оптимизируют» забор крови в поликлиниках. При реализации этого проекта планируется изъятие материала в одном кабинете, на первом этаже, что существенно снизит нагрузку на этажи поликлиники и станет доступнее пациентам.