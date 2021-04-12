Суд оштрафовал Васильеву на 180 тыс. рублей за акцию у колонии Навального

Москва, 12 апреля. Глава "Альянса" (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева получила штраф за проведение незаконной акции у ИК во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный.

Дворец правосудия, рассматривавший административное дело против Васильевой, признал соратницу осужденного блогера виновной в нарушении действующего законодательства РФ. Главе "Альянса" вменялась организация незаконного митинга у стен колонии, где отбывает наказание по делу "Ив Роше" Навальный. За совершенное правонарушение она получила штраф в размере 180 тыс. рублей.

После завершения заседания защита Васильевой прокомментировала решение суда. Адвокаты главы "Альянса" заявили, что намерены обжаловать его в ближайшее время.