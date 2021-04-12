Волонтеры спасли кошек из приюта рядом с «Невской мануфактурой». ФАН-ТВ

Четвероногих выносили из здания в спешке, зоозащитникам помогали неравнодушные люди.

Спасти удалось 11 питомцев, один кот погиб. Приют для животных находится на Октябрьской набережной в здании рядом с горящей фабрикой «Невская мануфактура». В это помещение приют переехал около полугода назад. Сегодня все, кто находился внутри, по команде пожарных, быстро покинули помещение, с собой забрали и кошек. Животных вынесли вместе с клетками. Сейчас людей в здание не пускают. Волонтеры планируют вернуться к приюту позже. Спасенных кошек взяли на передержку волонтеры.

«Позвонили, что пожар, горит то здание, буквой «п», пожарные прибежали, нас стали выгонять. Мы не всех кошек сумели спасти. <…> Там осталось двенадцать, один выпрыгнул, ударился носом. Меня туда не пускают, чтобы его похоронить. <…> Но у нас двери открыты, окна открыты, может быть, они выпрыгнут из окон», — рассказала Валерия Алексеева, пенсионерка, волонтер приюта «Пушистые лапки».

Напомним, сегодня в Северной столице загорелось здание фабрики «Невская мануфактура». Огонь охватил четыре этажа. Пожару присвоен самый высокий, пятый ранг сложности. На месте работают около пятисот спасателей, больше сотни единиц спецтехники, огонь тушат и с воздуха.