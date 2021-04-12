Банкиры США рассматривают введение «цифрового доллара»

Вашингтон, 12 апреля. Монетарные власти США рассматривают возможность создания цифрового доллара. Об этом в интервью CBS сообщил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Мы оцениваем (такую возможность)», — сказал глава ФРС, отвечая на вопрос ведущего о работе, ведущейся над созданием цифрового доллара в качестве ответного шага США на введение Китаем цифрового юаня.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Вопрос состоит в том, послужит ли это на благо общества. Необходимо ответить на этот вопрос, включить в его обсуждение граждан, Конгресса», — подчеркнул глава ФРС.

Тем не менее он отметил, что ведомство делает определенные шаги в данном направлении: проводятся технологические эксперименты, прорабатывается дизайн, разрабатывается и тестируется необходимое программное обеспечение, оцениваются риски. Аналогичные работы ведутся всеми ведущими мировыми Центробанками.

В настоящее время только Народный банк Китая приступил к практической части реализации проекта цифровой валюты — пока что в виде эксперимента, проводимого в нескольких городах. Власти КНР планируют протестировать масштабное использование цифрового юаня в следующем году в ходе Зимней Олимпиады в Пекине.

США рассматривают цифровую валюту КНР в качестве средства обхода американских санкций, которым могут воспользоваться третьи страны. В этом случае денежные транзакции не будут проходить через подконтрольные США традиционные платежные системы. В Вашингтоне это рассматривают в качестве прямой и реальной угрозы доминированию доллара в системе международных расчетов.

Потеря долларом статуса мировой резервной валюты повлечет катастрофические последствия для экономики Соединенных Штатов: пока доллар остается основным средством международных платежей, федеральное правительство имеет возможность использовать эмиссию ФРС для покрытия дефицита бюджета без риска спровоцировать резкий рост инфляции. При этом дополнительная денежная масса через Облигации федерального займа уходит в третьи страны, использующие доллар для взаимной торговли. В случае сокращения внешнего спроса, будет расти денежная база внутри США, что приведет к росту инфляции в стране и дальнейшему сокращению роли американской валюты в международных расчетах, при этом оба процесса будут усиливать друг друга.