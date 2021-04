Моряки ВМС США сняли пролет истребителей Су-30МКМ над авианосцем Theodore Roosevelt

Вашингтон, 12 апреля. Экипаж авианосца ВМС США заснял низкий пролет эскадрильи истребителей Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

Сразу пять истребителей Су-30МКМ российского производства пролетели над палубой американского авианосца Theodore Roosevelt. Моряки смогли сфотографировать полет эскадрильи, после чего фотографии были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте ВМС Соединенных Штатов.

When you can't meet face to face, meet in the sky! ????????✈️????????@TheRealCVN71 Carrier Strike Group conducts a bilateral exercise with the Royal Malaysian Air Force @tudm_rasmi in the #SouthChinaSea. #NavyPartnerships #FreeAndOpenIndoPacific



