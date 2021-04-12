Жителям Колорадо предложили превратить свои тела в компост

Денвер, 12 апреля. Жителям Колорадо предложили присоединиться к штату Вашингтон, где есть практика превращения человеческих тел в компост. Закон уже частично прошел в одной из местных палат.

Основатель и генеральный директор фирмы Recompose Катрина Спейд предложила легализовать в Колорадо компостирование человеческих останков после смерти. Аналогичная практика уже действует в штате Вашингтон и показалась колорадским коллегам интересной. Соответствующий законопроект поддержан двумя депутатами от демократов, одним республиканцем и уже прошел в одной законодательной палате, сообщает The Denverpost.

По словам разработчиков такой идеи, производство такого компоста потребляет мало энергии и будет стоить примерно столько же, сколько кремация. Данный законопроект в Колорадо пытались провести в прошлом году, однако из-за COVID-19 этого сделать не удалось, поэтому инициаторы решили вернуть его обратно. У них уже есть компания в других штатах, а Калифорния, Орегон и Нью-Йорк также рассматривают возможность присоединения к компостированию мертвых людей в этом году.

«Это инновационная идея в штате, который гордится своей природной красотой и возможностями», — поделился инициатор-демократ Роберт Родригес.

В то же время ратующие за такой законопроект настаивают на том, чтобы у жителей Колорадо был выбор. Католическая конференция Колорадо выступает против этого, потому что Церковь “учит, что человеческое тело священно, а достоинство человеческой личности является основой нравственного общества”.

Сама компания Recompose предлагает компостирование человека на объекте “естественного органического восстановления”, похожем на крематорий. Отмечается, что людям потребовалось около десяти лет, чтобы придумать процесс, который заставил бы тело разлагаться быстрее без химических веществ.

Итак, тело помещают в своеобразную колыбель, затем в сосуд над постелью из щепы, люцерны и соломы. В этот момент тело покрыто большим количеством этого материала. Авторам задумки это напоминает «отель для мертвых», где тела будут оставаться около 30 дней и превращаться в почву. При этом неорганические материалы просеиваются и сортируются, так что можно быть уверенным, что титановое бедро не попадет в почву, а зубы и кости будут сломаны.

В Вашингтоне Recompose предлагает компостирование человека за 5500 долларов. Сюда входят затраты на трансформацию почвы; поминальную службу для семьи, чтобы увидеть тело, помещенное в сосуд (в настоящее время через платформу Zoom из-за COVID-19); варианты пожертвования почвы из тел в некоммерческий земельный фонд площадью 700 акров, возвращение почвы семье или сочетание того и другого.

Для сравнения, водная кремация в Боулдере стоит 5 тыс. долларов. Типичная кремация в районе Денвера стоит около 3 или 4 тыс. долларов с поминальной службой, а зеленое захоронение с постоянным местом упокоения чьего-то тела обойдется примерно в 10 тыс. долларов.