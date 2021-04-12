Инженеры ЦВО подорвали лед на реке Сулица, защитив от паводка три села в Татарстане

Казань, 12 апреля. Военные инженеры ЦВО провели подрывы льда на реке Сулица, чтобы защитить от паводка села Юматово, Русское Бурнашево и Куралово, которые расположены в Республике Татарстан.

После обращения региональных властей Верхнеуслонского района Республики Татарстан к командующему войсками ЦВО генерал-полковнику Александру Лапину было принято решение о подрыве льда на реке Сулица. Перед началом подрывных работ военнослужащие провели инженерную разведку местности, измерили толщину льда, а также изучили извилистое русло реки. Всего было проведено пять подрывов.

Центральным военным округом укомплектовано 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все дивизии оснащены самыми современными образцами специального вооружения.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО РФ получат до конца 2021 года десять единиц инженерной техники.