Власти ЦАР проведут расследование в отношении наемников из Чада

Банги, 12 апреля. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поздравил армию государства с зачисткой от боевиков города Кага-Бандоро в центральной части страны.

Он уточнил, что наемники из Чада помогали бандитам сражаться против правительственных сил. По данному факту власти республики намерены провести отдельное расследование.

«Армия взяла под контроль город Кага-Бандоро. Замечательная победа для всей страны. На подходе к населенному пункту военнослужащие вступили в бой с чадскими наемниками. По этому поводу будет проведено расследование», — написал политик в Twitter.

Les FACA ont pris le contrôle de la ville Kaga-Bandoro. Une victoire remarquable pour le pays.

A l’arrivée dans la ville, les FACA se sont affrontées aux mercenaires tchadiens. L’enquête sera ouverte à ce propos — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 12, 2021

Кага-Бандоро зачистили от бандитов в минувшие выходные. Населенный пункт считался оплотом боевиков, но теперь он под полным контролем правительственных сил. Жандармерия обеспечивает безопасность граждан, город возвращается к мирной жизни.

За последние несколько месяцев центральноафриканская армия установила безопасность на всей территории страны. Как отметил советник президента ЦАР Захаров, лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которых скоро нейтрализуют силовики. Теперь основной задачей для властей республики стало восстановление государственной экономики.