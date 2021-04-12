Названы победители конкурса детского творчества «Стартуем к звездам»

Москва, 12 апреля. Победителей IV всероссийского конкурса детского творчества «Стартуем к звездам» назвали в московском культурном центре «Салют».

Соревнование юных талантов проводится в четвертый раз Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил РФ при поддержке главного командования ВКС. Во время финала к участникам и организаторам прямо с Международной космической станции обратился командир МКС Сергей Рыжиков. Он поздравил всех присутствовавших с Днем космонавтики и пожелал творческих побед.

Гран-при фестиваля досталось танцевальному коллективу «Уличный балет» руководителя Яны Мищенко. Победу в номинациях завоевали ансамбль ударных инструментов Тверского суворовского военного училища ВКС, духовой оркестр гимназии №1 из Краснознаменска, а также юные москвичи Варвара Андреева и Захар Антейкер. Кроме того, в число победителей вошли младший ансамбль мастерской голоса «Путеводная звезда» из Одинцово, эстрадная студия «Новые звезды» из Чехова, столичный творческий центр Ангелины Шкарупиной «БРОСКО» и хореографический ансамбль «Веселуха» из Москвы, пишут «Ветеранские вести».

Ранее эксперты «Московской электронной школы» подготовили специальные уроки ко Дню космонавтики для юных жителей столицы. Благодаря им учащиеся смогут лучше узнать биографию космонавта Юрия Гагарина.