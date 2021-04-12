Российский космонавт Борисенко высмеял обещание Маска в ближайшее время полететь на Марс

Санкт-Петербург, 12 апреля. Полеты на Марс и жизнь в колониях землян на Красной планете описаны во множестве научно-фантастических произведений, но Илон Маск пообещал скоро превратить мечту в реальность.

Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос ровно 60 лет назад зародил надежду на скорое освоение человеком космического пространства и заселение других планет, но пока это только сюжет научно-фантастических произведений. Ведущий пресс-конференции на тему «Успехи и неудачи российского космоса», организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот», поинтересовался у ректора БГТУ «Военмех» Константина Иванова, что он думает по поводу полета человека на Марс, напомнив о громких заявлениях на эту тему главы частной космической компании SpaceX Илона Маска.

«Первая проблема — жизнеспособность экипажа. И Илон Маск на такой вопрос не ответит», — сказал Иванов.

Второй проблемой он назвал энергообеспечение пилотируемого полета. Ректор Военмеха сообщил, что сейчас нет необходимых материалов, а потому нужно либо такие материалы создавать, либо использовать дозаправщики.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко также скептически отнесся к заявлениям Илона Маска. Особенно он отметил сомнительность обещаний американского бизнесмена о скором пилотируемом полете к Марсу.

«Когда частные компании говорят, что это будет скоро, я всегда вспоминаю поговорку: обещать — не значит жениться», — иронично заметил Борисенко.

Он предложил открыть федеральную программу освоения космоса и найти там предварительные сроки осуществления марсианской экспедиции. Летчик-космонавт уверен, что там сроки даны более реальные, чем заявляет Илон Маск.

Полет к Луне, которая находится намного ближе, кажется более реальным с учетом современных достижений космических технологий. Обозреватель Федерального агентства новостей сообщил, что Россия после долгого перерыва возобновляет программу исследования естественного спутника Земли. Для начала 1 октября 2021 года Роскосмос отправит туда автоматическую станцию «Луна-25» с задачей найти под лунной поверхностью воду, наличие которой значительно бы облегчило колонизацию Луны.