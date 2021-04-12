Невестка Елизаветы II рассказала, как умирал принц Филипп

Лондон, 12 апреля. Супруга младшего сына принца Филиппа и королевы Елизаветы II Эдварда, графиня Уэссекская Софи, рассказала, как умирал отец ее мужа.

Невестка британской королевы посетила церковную службу в резиденции английских монархов в Виндзоре. После службы она немного пообщалась с журналистами и ответила на вопросы представителей СМИ о кончине принца Филиппа.

«Это было правильно для него. Это было так нежно. Как будто кто-то взял его за руку, и он ушел. Очень-очень мирно. И это все, что вы хотите для кого-то, не так ли?» — приводит ее слова телеканал ITV.

Супруг Елизаветы II скончался 9 апреля в Виндзорском замке, ему было 99 лет. После смерти принца Филиппа в Великобритании объявили национальный траур, который продлится восемь дней. Похороны герцога Эдинбургского намечены на 17 апреля. На траурную церемонию допустят всего 30 человек из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Внук британской королевы принц Уильям ранее поделился воспоминаниями о покойном дедушке. Герцог Кембриджский отметил, что принц Филипп обладал «озорным чувством юмора».