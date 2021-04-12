Голикова заявила о приостановке авиасообщения России с Танзанией

Москва, 12 апреля. Авиационное сообщение между Россией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля. Официальное заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Соответствующее решение приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Танзании для обеспечения безопасности российских туристов. Авиасообщение приостановят до 1 июня.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что кроме распространения коронавирусной инфекции путешественники из Танзании привозят малярию. С начала года выявили 11 случаев заражения, два из которых были тяжелыми.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова официально заявила о приостановке авиасообщение между Россией и Турцией. Полеты будут ограничены двумя рейсами в неделю.