Нюша трогательно поздравила отца с юбилеем архивным фото

Москва, 12 апреля. Российская исполнительница Анна Шурочкина, известная большинству поклонников под псевдонимом Нюша, трогательно обратилась к отцу в его 55-й день рождения.

Певица никогда не скрывала, что добиться успеха ей помог отец, который раньше состоял в популярной музыкальной группе «Ласковый май». Имея опыт и нужные связи он с радостью занялся продюсированием дочери, которая до сих пор благодарна родителю за помощь. Нюша уверяет, что ее отец умеет находить новые звучания, которые нравятся слушателю, оказываются прорывом в музыке и превращают ее композиции в хиты.

Однако в ее блоге Instagram теперь больше фотографий с родной дочерью и супругом. Но звезда всегда находит время поздравить родителей с праздниками, тем более в юбилей. Она показала поклонникам архивный снимок из детства, на котором совсем маленькая Шурочкина нежно обнимает за шею известного отца.

«Ты мой проводник в этот мир, ты уникальный и неповторимый со своими слабостями и бескрайней силой. Я бесконечно благодарна быть твоей частичкой, любимый папочка. Сегодня папе 55 [лет]», — растрогала поклонников звезда.

И если отцу Нюши пришлось потрудиться, чтобы сделать из наследницы звезду, то ее двухлетняя дочь уже многократно оказывалась на первых полосах газет. Все дело в ее необычном имени — певица решила назвать дочь Симбой, чем удивила как поклонников, так и коллег по цеху.