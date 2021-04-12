Голикова объявила о закрытии авиасообщения между Россией и Турцией

Москва, 12 апреля. Авиационное сообщение между Россией и Турцией закроют с 15 апреля до 1 июня. Официальное заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ограничительная мера касается регулярных и чартерных рейсов. Полеты ограничат двумя рейсами в неделю. Решение приняли в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Турции для обеспечения безопасности российских туристов. Поездки в страну могут стать причиной завоза новых штаммов коронавируса в Россию.

До этого сообщалось, что среди жителей России спрос на туры в Турцию упал на четверть. Также в десятки раз увеличилась аннуляция путевок. Вероятной причиной является приостановление авиационного сообщения между странами.