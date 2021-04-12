Подсолнечное масло резко подешевело в России

Москва, 12 апреля. Согласно еженедельному мониторингу «СовЭкона», в Российской Федерации обвалились цены на подсолнечное масло. Этого не происходило с начала 2021 года, уверяют эксперты.

Средние цены на продукт у его производителей на прошлой неделе упали на 4825 рублей. Показатель достиг отметки в 113 350 рублей за тонну (с НДС).

«Российское масло впервые подешевело в текущем году», — сообщает компания.

Период активного роста цен на товар подошел к концу, и показатели будут «относительно стабильными» в ближайшее время. Снижение стоимости продукта также может быть ограничено низкими объемами запасов, считают в «СовЭконе».

Правительство Российской Федерации собирается выделить производителям подсолнечного масла и сахара девять миллиардов рублей. Средства пойдут на возмещение части их расходов, пишет ФАН.

Между тем Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что лидерами по росту цен в следующие два года останутся соевые бобы, масличные культуры и зерно, причем проблема затронет все мировые рынки. Как пишет «ФедералПресс», это связано со снижением предложения товаров и услуг на фоне пандемии коронавируса, подорожанием нефти и инфляционными ожиданиями.