Кедми указал на неправдоподобность слухов об угрозах США в адрес главы Генштаба ВС РФ

Москва, 12 апреля. Слухи о том, что американский генерал Марк Мили в разговоре с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым угрожал кибератаками звучат нелепо, считает военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, тиражируемые западными журналистами слухи о неких угрозах, которые последовали от американца коллеге из России, неправдоподобны. Он отметил, что отсутствуют какие-либо упоминания о реакции Герасимова на якобы угрозы.

Кедми также подчеркнул, что слова о возможных кибератаках из уст генерала ВС США выглядят нелепо, если вспомнить, что американская пропаганда на всех углах вещает о «русских хакерах».

«Те же, кто это распространяет, пишут, что Россия делает в американских компьютерах все, что хочет», — указал эксперт.

Он добавил, что беседа, состоявшаяся между военачальниками в конце марта, была конструктивной и, вероятно, поводом позвонить в Россию для Милли были опасения из-за возможного превентивного удара по Западу.

Напомним, что в конце марта 2020 года американская компания Microsoft заподозрила российскую разведку в «причастности» к виртуальным атакам на правительственные ведомства США. До этого действия неустановленных лиц привели к утечке конфиденциальной информации, предназначенной для Microsoft Exchange Server, передает RT.