Канадский маньяк хоронил расчлененных геев в цветочных горшках у соседки

Торонто, 12 апреля. Ландшафтный дизайнер-убийца хоронил расчлененных геев на участке подруги. Изуродованные тела своих жертв канадец Брюс М. помещал в цветочные горшки.

Череда исчезновений нескольких молодых людей и мужчин в Канаде всколыхнула всю страну. В период между 2010-м и 2017-м годами из района Торонто Gay Village пропали восемь человек, местонахождение которых так и не удалось установить. Известно было лишь то, что большинство из них являлись выходцами с Ближнего Востока или из Южной Азии и жили «на задворках» канадского общества. О трагедии сообщает The Sun.

Ландшафтный дизайнер-любитель Брюс М. был арестован через год после последнего исчезновения. Позже 69-летний мужчина признал себя виновным в убийстве восьми человек. Своими похождениями злоумышленник заслужил «звание» одного из самых жестоких убийц Канады. В материалах громкого дела фигурирует подруга Брюса М., на участке которой мужчина хоронил расчлененные тела своих жертв.

«Половина меня была в ужасе. Другая половина пыталась мыслить ясно. Офицер был явно расстроен, значит, произошло что-то серьезное», — рассказывает канадка о визите полиции.

Офицер рассказал приятельнице преступника, что Брюс был арестован и обвинен в сексуальном насилии, убийстве и расчленении восьми мужчин, с которыми он познакомился в период с 2010 по 2017 год в ЛГБТ-районе Торонто. Оказалось, что убийца имел доступ к участку Карен Ф. — когда-то женщина разрешила канадцу хранить на нем инструменты для ландшафтного дизайна. Злоумышленник использовал это обстоятельство для сокрытия следов многочисленных преступлений.

На участке Карен были найдены останки семи мужчин, а останки его восьмой жертвы были найдены в овраге позади дома канадки. По словам хозяйки участка, она знала Брюса много лет и считала его очень талантливым дизайнером, любезным человеком и нежным отцом.

«А еще он был прекрасным дедушкой. Он был просто хорошим человеком, который, казалось, был очень доволен выбором, который он сделал в жизни», — вспоминала женщина.

Карен Ф. испытала настоящий ужас, когда узнала, что тот, кого она считала добродушным семьянином, мог быть ответственным за такие ужасные преступления. Брюса М. арестовали, а в его квартире провели обыск. Там следователи нашли еще более тревожные улики, в том числе изображения восьми пропавших мужчин, одетых — один в шубу, другой с сигарой во рту, — которые, по словам полиции, преступник хранил в качестве трофеев.